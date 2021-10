San Felice festeggia i 101 anni del filantropo Marino Golinelli

L’11 ottobre compie 101 anni Marino Golinelli, imprenditore e filantropo nato a San Biagio, una frazione di San Felice sul Panaro. L’Amministrazione comunale di San Felice ha inviato un messaggio di auguri all’illustre concittadino: «Dottor Golinelli, l’aspettiamo a San Felice sul Panaro per festeggiare il compleanno anche con i nostri concittadini e per mostrarle la grande gratitudine che la comunità nutre nei suoi confronti per il costante sostegno che nel corso del tempo non ci ha mai fatto mancare. Siamo orgogliosi di lei e del prestigio che con la sua vita eccezionale di imprenditore e filantropo ha dato al nostro paese, portando il nome di San Felice in Italia e nel mondo. A nome dell’Amministrazione comunale e di tutti i sanfeliciani le porgiamo quindi tantissimi auguri per i suoi 101 anni».