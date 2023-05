Sassuolo: 68 persone controllate, 16 avevano precedenti penali

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Controlli sono stati effettuati nella zona del centro cittadino e verifiche presso diversi esercizi pubblici, tra cui 3 bar, soprattutto nei pressi dell’area circostante alle stazioni ferroviarie dove sono più volte intervenuti gli equipaggi impegnati nel controllo del territorio.Sono stati predisposti anche tre posti di controllo lungo la circonvallazione e altre due arterie cittadine principali per il monitoraggio dei flussi veicolari in entrata ed uscita dal comune.Il bilancio dell'attività ha registrato 68 persone identificate, di cui 16 stranieri e 16 con precedenti penali e di polizia per reati contro il patrimonio, contro la persona, contro la pubblica amministrazione e reati inerenti agli stupefacenti.Sono in corso valutazioni da parte della Divisione Anticrimine su alcuni di essi, che, sebbene fossero destinatari di un recente avviso orale del Questore, fermate in compagnia di persone pregiudicate.