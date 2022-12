Sassuolo, Giuseppe Renna nuovo comandante della stazione carabinieri

Originario della provincia di Foggia, quarantasettenne, si è arruolato nell’Arma dei Carabinieri nel settembre 1999

Il maresciallo maggiore Giuseppe Renna è il nuovo comandante della stazione carabinieri di Sassuolo.

Originario della provincia di Foggia, quarantasettenne, si è arruolato nell’Arma dei Carabinieri nel settembre 1999, frequentando il Corso Allievi Marescialli presso la Scuola Allievi Marescialli e Brigadieri di Firenze.



Concluso il ciclo formativo e conseguita la laurea in Scienze Criminologiche applicate, ha prestato servizio presso il 13° Reggimento Carabinieri “Friuli Venezia Giulia”, ove è stato impiegato in molteplici missioni umanitarie all’estero. Successivamente, ha svolto servizio in Puglia, presso Comandi territoriali ad alto indice operativo, giungendo a Sassuolo nel 2010.



Ha già comandato l’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Sassuolo, reparto che assicura il pronto intervento nei comuni del distretto ceramico e della Valle del Panaro, oltre al precedente impiego nella stessa Stazione Carabinieri di Sassuolo.





