Sassuolo, in quel bar troppi malviventi: stop per 15 giorni

Il locale era attenzionato dai Carabinieri dallo scorso autunno. Usato come base per lo spaccio. Tre persone già arrestate ma la presenza di pregiudicati conti

Nel corso di numerosi controlli effettuati un bar a Sassuooo era risultato risultato assiduamente frequentato da persone con precedenti penali e di polizia, tre delle quali tratte in arresto, nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2022, per reati legati allo spaccio sostanze stupefacenti. Tutti assidui frequentatori del locale, dal quale contrattavano la cessione dello stupefacente.



Oggi pomeriggio, i Carabinieri della Compagnia di Sassuolo hanno dato applicazione ad un provvedimento di sospensione temporanea della licenza per un periodo di 15 giorni, emesso dal Questore della provincia di Modena, ex art. 100 del testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, nei confronti del bar di Sassuolo.



Provvedimento adottato su proposta dei militari della locale Stazione, a seguito di un’intensa attività di prevenzione e controllo svolta dal personale dall’Arma di Sassuolo dal mese di settembre scorso.



L’ultimo episodio risale al 13 gennaio scorso, quando i Carabinieri sono dovuti intervenire per un violento litigio tra persone, con precedenti di polizia, in evidente stato di ubliachezza, con conseguenti lesioni personali e danneggiamento di alcuni arredi del locale.



'La sospensione - sottolinea il Comando provinciale dei Carabinieri di Modena - ha la finalità di prevenire attività delittuose, impedendo l’assembramento di individui pericolosi per il quieto vivere dei cittadini.









Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.