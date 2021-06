Nubifragio a Sassuolo: garage allagati e alberi abbattuti

Vento e pioggia hanno colpito duramente, oggi pomeriggio, la zona di Sassuolo. Un grosso albero è stato abbattuto in via Radici in piano, in prossimità della stazione ferroviaria. Nessuna persona coinvolta. Impatto maggiore sulla popolazione a seguito degli allagamenti di scatinati e garage. Una decina di chiamate per allagamenti giunte ai Vigili del Fuoco. Sul posto anche la Polizia Municipale per regolare la viabilità