Sassuolo: ruba al supermercato, arrestato dai Carabinieri

Ieri pomeriggio, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sassuolo hanno tratto in arresto un 26enne, colto in flagranza di un tentato furto aggravato commesso all’interno di un supermercato sito in quel centro.

I fatti: un addetto alla vigilanza del supermercato aveva notato il giovane prendere dagli scaffali numerosi prodotti cosmetici ed altri generi vari, occultandoli in uno zaino.

Il personale di sicurezza ha informato il 112 ed i Carabinieri sono intervenuti poco dopo. L'uomo era all'interno ed è stato possibile contestare il reato sul posto. Ne è seguito l'arresto.

La refurtiva, per un valore di 740 euro, è stata recuperata e immediatamente restituita.

La persona arrestata è stata condotta in mattinata davanti al Giudice del Tribunale di Modena per l’udienza con rito direttissimo.