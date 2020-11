Savignano: uniti dallo spaccio, arrestati dai Carabinieri

Senza fissa dimora e non in regola con le norme sulla permanenza degli stranieri nel territorio nazionale, avevano preso in affitto una camera a Vignola. Che serviva loro anche come base per lo spaccio. Che si consumava in strada, per le vie di Savignano sul Panaro. Dove i Carabinieri delle tenenza di Vignola ieri li hanno immortalati nell'atto di cedere una dose di cocaina ad uomo. Si tratta di un un 38 enne albanese senza fissa dimora e una 37 dell’est Europa. Dalla perquisizione personale i militari hanno proceduto con quella presso la stanza affittata dove sono stati trovati 12 grammi di cocaina e 1440 euro. Tutto sequestrato