Schianto a Mirandola, salva la conducente estraendola dall'abitacolo

Vedendo l'auto ribaltata a bordo strada, non ha esitato a soccorrere l'automobilista ferita, ferendosi a sua volta ma probabilmente salvando la vita alla donna. Protagonista di questo gesto di civiltà e altruismo è stato oggi pomeriggio Luca Nardino, dipendente della azienda Ermatech di San Prospero. Il giovane ha infatti assistito a un incidente stradale avvenuto oggi pomeriggio, intorno alle 16 a San Giacomo Roncole di Mirandola. Un’auto che procedeva in direzione Modena è uscita di strada capovolgendosi nel fossato a fianco della Canaletto. Luca Nardino ha immediatamente fermato la sua auto e ha estratto dalle lamiere la donna di 35 anni che si trovava al volante. La ragazza è stata trasportata con l’elisoccorso all'ospedale di Baggiovara, non sarebbe in pericolo di vita. Nardino, feritosi durante l'intervento, si trova ora a Baggiovara per accertamenti.Sul posto, oltre ai sanitari del 118, tre pattuglie della Polizia Locale di Mirandola, i carabinieri di Mirandola e i Vigili del Fuoco.