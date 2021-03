Schianto in tangenziale a Bologna, muore 58enne di San Cesario

Tragedia ieri mattina sulla tangenziale di Bologna. Un uomo di 58 anni, residente a San Cesario, Pasquale Carmellino, è morto mentre alla guida della sua Fiat 600 percorreva la carreggiata Nord fra gli svincoli 6 e 5. L'uomo, secondo una prima ricostruzione, avrebbe tamponato un camion perdendo la vita nell'impatto. Sul posto 118 e polizia stradale. In seguito all'incidente il traffico in tangenziale è rimasto a lungo bloccato. Originario di San Cipriano d’Aversa, Pasquale Carmellino da tempo viveva con la compagna a San Cesario.

