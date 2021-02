Scippo violento a una 88enne: il fermato è un napoletano senzatetto

E' un trentaseienne di origini napoletane, senza fissa dimora e già noto alle forze di polizia, l'uomo fermato per lo scippo a una 88enne di Castelfranco che ha causato un forte colpo alla testa alla donna costringendola al ricovero in ospedale. Il 36enne è stato fermato per furto con strappo e lesioni personali. I carabinieri di Castelfranco, intervenuti immediatamente dopo il fatto, si erano messi al lavoro raccogliendo tutta una serie di elementi che hanno condotto fino alla persona fermata. Gli elementi raccolti, sotto il coordinamento della procura della Repubblica di Modena, hanno consentito di procedere al fermo, provvedimento successivamente convalidato dal giudice per le indagini preliminari del tribunale, che ha disposto la custodia cautelare in carcere.