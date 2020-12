Scuole a Modena e Covid: 40 classi in isolamento in una settimana

Nella settimana dal 23 novembre al 30 novembre sono state poste in isolamento 40 classi/sezioni in provincia, mentre è terminato l'isolamento per 49 classi/sezioni. Su una popolazione in età scolare di quasi 118mila studenti in tutta la provincia, ad oggi il numero di tamponi eseguiti tra ragazzi e personale scolastico è pari a circa 5.800, di cui 4.500 a studenti e 1.300 a insegnanti. Di questi, 671 sono risultati positivi. Si tratta di 554 studenti – pari allo 0,5% della popolazione studentesca stimata - e 117 operatori scolastici, pari allo 0,8% sui 15mila stimati dall’Ausl come destinatari del test sierologico.

Il numero di classi con più di una positività negli istituti scolastici in tutta la provincia dalla ripresa delle lezioni ad oggi è di 207 su un totale di circa 4300 classi/sezioni (dato relativo alle sole scuole statali, anno scolastico 2019/20), di cui 7 negli asili nido, 56 nelle scuole dell’infanzia, 73 nelle primarie, 41 nelle scuole secondarie di I° grado e 30 negli istituti d’istruzione superiore.