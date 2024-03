'Serramazzoni, polizia locale sotto organico: sicurezza non garantita'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Ribadiamo la contrarietà, al momento, in merito all'eventuale rientro della PL di Serramazzoni nel Corpo Unico di Polizia Locale del Frignano. La Polizia Locale deve essere presente sul territorio di competenza e l'esperienza delle Unioni, quasi sempre, ha sortito l'effetto contrario, a causa dei vincoli assunzionali - afferma il segretario provinciale Sulpl Erika Cavedoni -. Infatti, anche la PL dell'Unione dei Comuni del Frignano è sotto organico (totale agenti 27, di cui 3 a tempo determinato, 1 assegnato ad altro ufficio ed uno con limitazioni al servizio esterno oltre al comandante, rispetto ai 29 previsti a tempo indeterminato) in otto comuni per un totale di 32000 abitanti circa.

Un eventuale rientro non farebbe che peggiorare la situazione in quanto la Polizia Locale di Serramazzoni è composta da 5 addetti di cui uno inidoneo al lavoro esterno rispetto ai sette addetti previsti'.



'E' quindi necessario che vengano assunti due agenti a tempo indeterminato per il Comune di Serramazzoni, bandendo un concorso o attingendo alle graduatorie che presto verranno stilate in provincia - afferma Erika Cavedoni -. Inoltre è impensabile che non solo la Polizia Locale, in particolare quella di Serramazzoni, possa garantire i necessari pattugliamenti sulle principali arterie dell'appennino (SS12 via Estense e SP3 via Giardini), in quanto deve espletare altre numerose funzioni d'istituto. Riteniamo che debba essere sviluppato un piano della sicurezza stradale con le altre forze di Polizia che, sebbene sotto organico, veda l'impiego anche del personale della stazione carabinieri di Serramazzoni ed il distaccamento della Polizia Stradale di Pavullo che sovente deve inviare le proprie pattuglie in pianura ed in autostrada'.