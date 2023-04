Serramazzoni, strano asse Pd-Lega-Fi per la candidatura della Ferrari

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













A quel punto starà alla Lega decidere. Il Carroccio in questi giorni sta valutando infatti se esplicitare o meno il proprio sostegno alla Ferrari, ma ovviamente correre col Pd contro il candidato ufficiale di Fratelli d'Italia, Claudio Bartolacelli, sarebbe quantomeno anomalo. A meno che non sia proprio il Pd a ripensare la propria strategia chiamandosi completamente fuori dalla competizione elettorale serramazzonese. Resta invece il profilo completamente civico del terzo candidato in corsa, Giorgio Zanoli.