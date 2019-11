Si riaprono le porte vinciane, il Naviglio cala

L'apertura, questa mattina alle ore 6, delle porte vinciane che regolano il flusso ed il livello delle acqua tra Naviglio e Panaro, nel punto di immissione del primo nel secondo, ha consentito di abbassare il livello delle acqua nel Naviglio che nei giorni scorsi, oltre a provocare allagamenti nell'area nord ed ovest del capoluogo, ha obbligato al riversamento delle acqua nelle campagne nei pressi di Albareto. Allagando campi, isolando case ed obbligando all'evacuazione delle famiglie. Una situazione ancora critica questa mattina, confermata dalle immagini di TVQUI e dalla chiusura di via Munarola. Una situazione che complice anche l'assena di precipitazioni dovrebbe migliorare in modo veloce già nelle prossime ore.Il Naviglio ha ripreso a scaricare in Panaro, grazie all'abbassamento del livello del fiume provocato artificialmente attraverso l'azione svolta dai tecnici Aipo sulle casse di espansione del Panaro nei pressi di S.Anna e che hanno ridotto il flusso di acqua verso la pianura. Abbassamento di livello che all'altezza di Bomporto, è sceso sotto quello raggiunto dal Naviglio, generando in automatico, la riapertura delle porte vinciane sul Naviglio che dalle 6 ha iniziato nuovamente a scaricare acqua nel Panaro.Dopo il passaggio della piena dei fiumi, la Provincia nella notte tra mercoledì 20 e giovedì 21 novembre ha riaperto il ponte di Navicello vecchio a Modena sul fiume Panaro lungo la diramazione della strada provinciale 255 tra Modena e Nonantola e sul Secchia il ponte Motta sulla provinciale sulla provinciale 468 tra Carpi e Cavezzo, il ponte Pioppa sulla strada provinciale 11 e il ponte di Concordia sul fiume Secchia, sulla provinciale