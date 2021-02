Slavina sul monte Giovo, soccorsi due escursionisti

Soccorso alpino e Carabinieri impegnati nella zona del lago Santo, sul versante del monte Giovo, dal quale, poco dopo le 12, si è staccato un ampio fronte di neve, travolgendo, dalle prima informazioni, due escursionisti, subito soccorsi. Le verifiche si stanno concentrando su tutta l'area interessata dall'evento. Non è escluso che altri escursionisti siano stati travolti dalla neve. Il monitoraggio della zona è reso difficile anche dalla scarsa visibilità in molti punti, come mostra l'immagine del lago Santo immortalata dalla web cam del rifugio Vittoria con il monte Giovo coperto dalle nubiNotizia in aggiornamento