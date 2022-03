Solidarietà, Bni Pico della Mirandola a fianco del territorio

Bni Pico della Mirandola è un gruppo di oltre 40 imprenditori e professionisti di Mirandola e comuni limitrofi che da tempo collaborano scambiandosi referenze e contatti. Il gruppo si riunisce settimanalmente durante colazioni di lavoro, ma il saluto prima delle festività natalizie è stata l'occasione per incontrarsi a cena presso Villa La Personala, accolti dalla padrona di casa, Angelica Ferri.La cena natalizia è da sempre occasione per i membri Bni per raccogliere denaro da dare in beneficienza ad organizzazioni ed enti del territorio mirandolese.Oggi, venerdì 18 marzo, si è svolta la cerimonia di consegna di queste somme alla presenza di Alberto Bolognesi e del sindaco di Mirandola Alberto Greco. Donazioni quest’anno più generose grazie anche al contributo della stessa Angelica Ferri.