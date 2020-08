Sotto la mascherina...droga

Era alla guida della propria auto, a Castelvetro, quando alla vista dei Carabinieri ha pensato di nascondere ladroga che portava in auto (quattro involucri di cocaina), sotto la mascherina che indossava. Forse un movimento brusco nel farlo, fatto sta che con il suo atteggiamento sospetto ha attirato l'attenzione dei militari che lo hanno fermato per sottoporlo ad un controllo. Esteso anche all'auto. Attività sfociata poco dopo nel ritrovamento, in un luogo decisamente insolito della droga. La mascherina che l'uomo indossava. Cocaina, già confezionata in 4 dosi e pronta per lo spaccio.In tasca anche 80 euro in contanti, anch'essi sequestrati come provento di spaccio. L'uomo è stato arrestato per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente, condotto e trattenuto presso le celle di sicurezza della caserma del comando dei Carabinieri di Sassuolo, in attesa del rito di convalida.