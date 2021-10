Spilamberto, da oggi è operativo il mega centro Amazon

Da oggi il nuovo centro di smistamento Amazon di Spilamberto è ufficialmente operativo. Il sito rappresenta il terzo centro di smistamento aperto da Amazon in Italia.“Siamo felici di confermare la nostra volontà di continuare ad investire nel Paese con l’apertura del nostro terzo centro di smistamento in Italia - ha commentato Oreste Tagliaferri, Responsabile dei Centri di Smistamento Amazon in Italia e Spagna - Abbiamo investito oltre 6 miliardi di euro negli ultimi dieci anni, raggiungendo i 12.500 dipendenti a tempo indeterminato a cui offriamo un livello di retribuzione tra i più alti del settore oltre a un rilevante pacchetto di benefit fin dal primo giorno, in un ambiente di lavoro sicuro, moderno e inclusivo. Il nostro impegno però non si esaurisce qui. Grazie al dialogo costante e costruttivo con le istituzioni locali, cerchiamo sempre di individuare iniziative che possano dare un supporto concreto al territorio. Questa volta siamo felici di sostenere lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti dell’Istituto comprensivo “Fabriani” di Spilamberto”.“Quello della logistica è un comparto strategico, il cui sviluppo deve inserirsi nella crescita sostenibile delle comunità locali e avvenire nel pieno ed esclusivo rispetto dei contratti di lavoro, delle regole sulla sicurezza, garantendo condizioni di professionalità, lontano dal precariato fuori controllo o situazioni fuorilegge. Contesto di legalità sul quale intendiamo vigilare insieme, nel rispetto del Patto per il Lavoro e per il Clima che qui abbiamo sottoscritto con tutte le parti sociali. L’investimento di Spilamberto si inserisce in quest’ottica: ringrazio per questo Amazon, partendo dal presupposto che chi sceglie l’Emilia Romagna per fare impresa non può derogare rispetto a diritti, buona occupazione, formazione qualificata del personale e innovazione” ha commentato il Presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini.“Tante persone hanno finalmente un’opportunità di lavoro in più. Questo è dimostrato anche dal gran numero di donne che quest’anno hanno chiesto per la prima volta di poter portare i loro figli all’asilo nido perché assunte direttamente dall’azienda o nell’indotto. L’aumento è stato tale da convincere l’amministrazione ad incrementare i posti a disposizione nelle strutture comunali. Questa è autonomia, questa è emancipazione femminile raggiunta attraverso il lavoro: un lavoro leale e dignitoso alla quale non mancheremo di prestare attenzione. Anche per questo guardo con fiducia al dialogo nascente tra azienda e sindacati testimoniato dagli accordi sottoscritti a livello nazionale che spero potranno portare ad un virtuoso modello Spilamberto” ha commentato il sindaco di Spilamberto Umberto Costantini.