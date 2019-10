Spilamberto, gruppo cittadini protesta: 'No accoglienza indiscriminata'

Si sono presentati in Consiglio comunale indossando magliette con la scritta. Autori della protesta un gruppo di cittadini spilambertesi che ha voluto così dire No all'approvazione della mozione presentata dal Pd locale: 'Io accolgo'.'La mozione - affermano i cittadini che hanno protestato - ha come obiettivo quello di aderire, in nome dell'intera comunità, ad un progetto che mira all'abrogazione dei decreti sicurezza Salvini e degli accordi con la Libia, in nome di una accoglienza sregolata e folle'.