Spilamberto: lo scarico Far Pro nel fiume Panaro oggetto di un esposto

Un esposto al nucleo forestale dei Carabinieri e ad Arpae per un problema non nuovo, soprattutto per i consiglieri comunali di San Cesario Sabina Piccinini e Mirco Zanoli, ovvero quello relativo allo scarico diretto nel fiume Panaro da parte della ditta Far Pro. Un tubo con immissione diretta più volte al centro di interrogazioni e segnalazioni, anche per il mancato collegamento con il depuratore Hera e, in queste ore, oggetto di una segnalazione dei due consiglieri attraverso un filmato in inviato loro da un cittadino mentre passeggiava con il cane lungo il percorso natura. Impressionato dal colore fango e dalla puzza che si sprigionava dalle acque in uscita dal condotto, e che poco dopo si diluivano nel Panaro.'Le acque dello scarico apparivano abbondanti e di un colore rosso/marrone.Essendo a nostro avviso tale colorazione decisamente anomala considerata la materia prima lavorata dalla ditta (sangue rifiuto dei macelli) e che a valle-sono presenti i pozzi che emungono dalle falde acquifere che alimentano gli acquedotti di