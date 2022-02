Spilamberto, sindaco e giunta si aumentano stipendio del 30%

'Per anni il nostro paese a suon di blog e al grido di “abbasso i politici! I politici costano troppo” è stato sotto lo scacco dell’antipolitica. A cosa hanno portato anni di caccia alle streghe? Hanno portato ad avere in Parlamento un gruppo numerosissimo di deputati e senatori incapaci che poi, come dimostrato dall'ultima votazione per il Presidente della Repubblica restano in balia di chi la Politica la sà fare, che probabilmente voterebbero anche Topo Gigio come capo del governo pur di restare in Parlamento e che a danno dell’intera democrazia sono pure arrivati a tagliarsi di numero consapevoli probabilmente di essere, loro, irrilevanti. Ieri a Spilamberto abbiamo dato un calcio a tutto questo, abbiamo ribadito il principio che la Politica si paga. E se vogliamo che questa sia buona si deve pagare anche bene. Abbiamo votato l’aumento delle indennità della giunta.A dare notizia della decisione di aumentare lo stipendio di sindaco e giunta è lo stesso primo cittadino di Spilamberto Umberto Costantini.'La nuova legge finanziaria riconosce finalmente un aumento automatico per le indennità degli amministratori locali. Nel caso di Spilamberto un +30%. Subito? No, nel 2024. Se accetti l’aumento graduale non devi fare nulla, se vuoi anticipare i tempi devi votarlo in seduta pubblica. Perché? Credo per farci esporre, ma non è un problema, a Spilamberto non abbiamo paura di difendere i nostri principi e così abbiamo portato la discussione in Consiglio - afferma Costantini -. Nel 2021 per i compensi lordi della giunta il Comune ha speso 101.905 euro. La nuova legge finanziaria prevede un aumento graduale dei compensi fino ad arrivare al 2024 in cui l’aumento sarà completato. La stessa legge dà la possibilità ai Comuni che vogliono e possono permetterselo di adeguare subito l’aumento all’equivalente del 2024. Sul nostro bilancio a fronte di un aumento di 42100 euro sul 2022 (144.072 - 101.905) dallo stato centrale abbiamo previsto un incremento di trasferimenti di 19.000 euro quindi 23.100 di spesa a carico del nostro bilancio. Sul 2023 a fronte di un aumento sempre di 42.100 euro abbiamo previsto un incremento di trasferimenti dallo stato centrale di 27.000 euro e quindi 15.100 di spesa a carico del nostro bilancio. Sul 2024 a fronte di un aumento sempre di 42.100 euro abbiamo previsto un incremento di trasferimenti dallo stato centrale di 39.600 euro quindi di 2.500 euro di spesa a carico del nostro bilancio. Noi abbiamo votato di attuare l’aumento completo da subito'.'Secondo me per avere sindaci e sindache più liberi e competenti dovremmo dar loro un compenso più alto di quello che oggi ricevono. Nel mio caso oggi il conto lo sta pagando la mia famiglia perché può permetterselo. Ma è giusto? No, quindi è una ingiustizia. La legge ci sta dando la possibilità di invertire la rotta oggi. Vi chiedo di iniziare a porre rimedio per questo chiedo a ogni amministrazione italiana di seguire l’esempio di Spilamberto e di dare con noi un calcio all’antipolitica'.