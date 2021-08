Strade, Pd Sassuolo: dal sindaco Menani solo falsa propaganda

Il segretario del Pd di Sassuolo, Paolo Piccioli interviene in merito alle affermazioni del sindaco Menani circa gli interventi di asfaltatura che hanno interessato diverse strade della città. 'In questi giorni l’amministrazione comunale Sassolese pubblicizza un intervento “record” di rifacimento della strade della nostra città denunciando la cattiva o assente manutenzione da parte della precedente giunta. Ciò che viene affermato non corrisponde al vero.La ristrutturazione del debito tuttavia è avvenuta tutelando sempre il bene della nostra città e garantendo un alto livello dei servizi anche a fronte di esigue risorse economiche, soprattutto non facendo mancare assistenza e sostegno alle famiglie in maggiore difficoltà economica'Prosegue Piccioli ricordando quanto fatto dalla precedente amministrazione: 'fra le quali ricordiamo la costituzione del fondo per il rifacimento delle strade,A ciò si aggiungono i rilevanti fondi che stanno arrivando dallo Stato e che permettono alla Giunta Menani una maggiore possibilità di manovra, maggiori interventi e maggiore spesa. Quindi ben vengano le asfaltature. Tuttavia sarebbe obbligo morale contestualizzare ogni scelta politica nel tempo in cui è stata presa per onestà nei confronti del cittadino che esprime il voto.Proprio per questo è palesemente falso affermare che intere zone della nostra città sono state trascurate dalla Giunta Pistoni e che le strade fossero totalmente impraticabili prima dell’intervento salvifico del Sindaco Sceriffo' Infine il segratario del Pd di Sassuolo conclude affermado che