Tragedia Carpi, pedone travolto e ucciso da un'auto

Tragedia a Carpi, un uomo di 80 residente in città questa mattina ha perso la vita dopo essere stato travolto da un'auto. L'incidente è avvenuto in via Cavata poco dopo le 12.30. Il pedone è stato colpito dal veicolo nei pressi della rotatoria con via Due Ponti.L'uomo è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato all'ospedale Ramazzini dove è deceduto dopo poco a causa delle gravi ferite riportate.