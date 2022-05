Trovano e si tengono un portafogli: coppia denunciata

Il tutto parte da una denuncia sporta da una donna che riferiva di aver perso il portafoglio all’interno di una Tabaccheria all’interno di un centro commerciale di Mirandola.Gli Agenti con l’ausilio di personale delle Vigilanza del centro visionando le telecamere di sorveglianza dell’attività commerciale hanno individuato i due soggetti che entrati successivamente nella tabaccheria si erano appropriati del portafoglio contenente la somma di Euro 100 e i documenti. Si tratta di una coppia di mezza età denunciata per furtoAgenti della Polizia di Stato impegnati a Carpi nel trarre in arresto un cittadino 45enne evaso dagli arresti domiciliari.L’uomo sottoposto alla misura alternativa della detenzione domiciliare nel comune di Carpi per furto aggravato, è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria dagli agenti della Volante che l’hanno sorpreso fuori dalla propria abitazione senza autorizzazione.Il Magistrato di Sorveglianza ha quindi emesso un provvedimento di aggravamento disponendo l’accompagnamento del 45enne presso la Casa Circondariale di Modena dove lo stesso dovrà scontare la pena residua.Nella foto l'ingresso del Commissariato di P.S. di Mirandola

