Ucraina: a Sassuolo il Comune chiede disponibilità di alloggi

Un elenco di abitazioni, possibilmente già arredate, che i privati sono disposti a mettere a disposizione delle persone che scappano dal conflitto in Ucraina: il Comune di Sassuolo intende raccogliere le disponibilità dei privati per poi girare l’elenco a chi gestirà l’accoglienza per conto della Protezione Civile.“Negli ultimi giorni – afferma il Sindaco di Sassuolo Gian Francesco Menani – alcune persone ci hanno contattato con l’intenzione di mettere a disposizione una sistemazione per i profughi del conflitto ucraino. A meno di una settimana dall’inizio dei bombardamenti e con una situazione in continuo divenire, non ci sono ancora indicazioni chiare sul piano d’accoglienza che dovrà essere ben strutturato e condiviso a livello provinciale, regionale e nazionale. Per farci trovare pronti ed accorciare i tempi il più possibile, quindi, abbiamo deciso di raccogliere un elenco di disponibilità di appartamenti o stanze in comodato o anche in affitto che metteremo nelle mani di chi, materialmente, gestirà l’emergenza per conto della Protezione Civile”.Chiunque, proprietario di una stanza o di un appartamento libero, abbia l’intenzione e la volontà di metterlo a disposizione delle persone che, in queste ore, stanno arrivando anche nella nostra provincia dopo aver abbandonato il conflitto in Ucraina, può contattare il Comune di Sassuolo inviando una e-mail all’indirizzo segreteriasindaco@comune.sassuolo.mo.it o telefonando all’Urp al numero 0536/880801