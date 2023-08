Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













La scorsa notte a San Cesario in via della Liberazione sono intervenute, dall'una di notte circa, quattro squadre dei vigili del fuoco per contrastare un incendio che si è sviluppo da alcune rotoballe e poi passato al fienile attiguo. Le operazioni di spegnimento si sono protratte fino al pomeriggio di oggi. Non si sono registrati feriti. La grande nuvola di fumo che si è elevata in cielo per tutta l'intera mattinata, generato molta appressione nella popolazione.