Unione del Sorbara: 61 sanzioni nel fine settimana

Il bilancio dei controlli svolti nei quattro Comuni dell’Unione ha registrato 61 sanzioni, non solo relativamente alla violazione del Codice della strada.Ecco, nel dettaglio, le sanzioni comminate. A seguito di rilievo di sinistro stradale, in cui sono rimasti coinvolti un veicolo e un cane, sono stati sanzionati sia la conducente dell'auto sia il padrone dell'animale, che, circolando incustodito sulla carreggiata, ha provocato l’incidente, senza riportare ferite.La conducente dell'auto è stata sanzionata poiché circolava in Italia con patente straniera valida, ma sprovvista della necessaria traduzione o permesso internazionale di guida. Al detentore dell'animale, invece, è stato elevato verbale, perché lo lasciava vagare incustodito, comportando un pericolo per la sicurezza di cose e persone nella circolazione stradale.Otto veicoli sono stati sanzionati poiché il conducente circolava nonostante la revisione del veicolo fosse scaduta, quattro sono stati tolti dalla circolazione perché non in regola con gli obblighi assicurativi, sedici veicoli sono stati sanzionati poiché rinvenuti in sosta senza aver esposto il disco orario e due veicoli sono stati sanzionati poiché lasciati abusivamente in sosta nello stallo riservato ai disabili.Sette sanzioni sono state inoltre elevate a conducenti di autocarri con carico superiore a 3,5 tonnellate, non avendo rispettato i divieti di transito a tutela dei centri abitati, quattro conducenti sono stati sanzionati per mancato uso delle cinture di sicurezza, tre conducenti sono stati sanzionati in quanto i dispositivi di equipaggiamento non sono risultati in regola (in un caso il battistrada degli pneumatici risultava usurato, un veicolo presentava i fari anteriori a sinistra non funzionanti, un altro aveva il vetro parabrezza disintegrato).

Un conducente è stato sanzionato poiché circolava senza la patente di guida valida, un altro per superamento dei limiti di velocità, tre conducenti sono stati sanzionati poiché circolavano senza mantenersi il più possibile vicino al proprio margine destro, tre conducenti sono stati sanzionati poiché durante il sorpasso oltrepassavano la linea continua, due veicoli sono stati sanzionati poiché lasciati in sosta sul verde pubblico, un veicolo è stato sanzionato poiché lasciato in sosta in corrispondenza di un incrocio, tre conducenti hanno ricevuto la sanzione avendo lasciato l'auto in sosta fuori dagli spazi consentiti.



Da ultimo, in occasione di un controllo, un conducente è stato deferito a piede libero all'Autorità Giudiziaria, poiché si rifiutava di sottoporsi sia agli accertamenti preventivi che all'etilometro. Così per il soggetto è scattata la denuncia e l'applicazione della sanzione più severa prevista dal Codice della strada, oltre al ritiro della patente e la confisca del veicolo.