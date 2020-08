Vignola: monta il motore del decespugliatore sul monopattino, multato

Questa mattina verso le 9,45 la polizia municipale durante un controllo a Vignola sulla Provinciale 623, ha notato all'altezzao della rotatoria della ex Sipe una persona su un monopattino passare all'interno della rotonda ad una velocità molto sostenuta.Una volta fermato il monopattino, gli agenti intervenuti hanno potuto accertare che lo stesso aveva montato un motore termico, di un probabile decespugliatore, con una potenza nominale continua superiore a quella consentita. Il proprietario del monopattino è risultato essere V.R., 52enne residente a Palermo. Il conducente è stato sanzionato e il veicolo è stato posto sotto sequestro perché non conforme alle regole del codice della strada.

