Vignola, è morto Giancarlo Gasparini: politico e noto pediatra

Lutto a Vignola. E' morto a 64 anni, compiuti il 16 ottobre, dopo una breve malattia, Giancarlo Gasparini pediatra vignolese ed ex presidente del Consiglio comunale, oltre che candidato sindaco per il Pd.'Il sindaco di Vignola Emilia Muratori e l’intera Giunta del Comune di Vignola esprimono profondo cordoglio per la scomparsa di Giancarlo Gasparini - ricorda il Comune in una nota -. Giancarlo ci ha lasciati dopo una breve malattia. Fino a poche ore prima di entrare in ospedale, stava rifinendo gli ultimi dettagli di una iniziativa pubblica sul ciclismo, un’altra delle sue grandi passioni, nell’ambito della Settimana dello sport e del benessere che il Comune stava in quel momento organizzando. Mancherà alla sua famiglia, ai tanti bambini ed ex bambini che ha seguito con competenza professionale, grande umanità e con una disponibilità assoluta, alle famiglie che hanno avuto in lui grande fiducia, alla città a cui non ha mai fatto mancare impegno e passione civica.Anche l’Azienda USL di Modena esprime cordoglio. 'Stimatissimo e amatissimo, persona di grande competenza, passione e umanità, Gasparini assisteva attualmente quasi mille bambini sul territorio vignolese e da sempre il suo impegno e il suo servizio a favore della comunità sono stati caratterizzati dalla forte sensibilizzazione verso la prevenzione. In particolare, durante tutta la campagna vaccinale Covid, il dottor Gasparini è sempre stato in prima linea per spiegare alle famiglie l’importanza della vaccinazione per i più piccoli. Recentemente Gasparini era entrato anche a far parte del comitato consultivo misto del distretto sanitario di Vignola'.'Ho apprezzato le doti umane ancor prima che professionali. Un esempio per tutti noi, lascia un grande vuoto - le parole del presidente della Provincia di Modena Gian Domenico Tomei che sottolinea 'l'impegno, la professionalità e la disponibilità per la comunità vignolese, che lo ha visto sempre impegnato in attività di promozione sociale e di cittadinanza attiva. Ci lascia un uomo di grande valore'.