Voto Finale, ora è ufficiale: Lega, Fdi e FI stanno con Palazzi

'Anche a Finale Emilia il centrodestra è compatto e sosterrà la candidatura di Sandro Palazzi a sindaco della città. Il nostro obiettivo è confermare la buona amministrazione di Palazzi. 5 anni fa abbiamo sconfitto la sinistra con le idee e la credibilità. Ad ottobre chiederemo ancora la fiducia dei Finalesi, per concludere il lavoro iniziato'. Così, in una nota congiunta, il senatore leghista, Andrea Ostellari, commissario Lega Emilia, il consigliere regionale, Michele Barcaiuolo, segretario regionale FDI e il senatore Enrico Aimi, coordinatore regionale FI intervengono sostenendo ufficialmente la ricandidatura di Sandro Palazzi a sindaco di Finale.Una scelta che arriva dopo i tentennamenti della Lega, e in particolare del sindaco di Ferrara Fabbri, che aveva sollevato - pur in modo ufficioso - più di una perplessità sul nome di Palazzi.Palazzi, come noto si scontrerà con Marco Poletti candidato di una colazione guidata dal Pd, con la civica di Benedetta Pincelli e con la sinistra e i 5 Stelle che propongono Mattia Veronesi.