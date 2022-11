'Campagna vaccinale, così la scienza si è trasformata in religione'

Caro direttore, abbiamo le prove che la scienza, per definizione continuo confronto e dubbio, è stata sostituita dallo scientismo, ovvero una religione a cui sei obbligato a credere senza se e senza ma. Ma il fatto più sconvolgente è che gli stessi dirigenti delle istituzioni pubbliche, Università ed Ospedali, pagati da tutti noi, non hanno il coraggio di accettare un dialogo con scienziati quali Peter Doshi o John Ioannidis con titoli scientifici cento volte superiori ai nostri tele virologi.Povera Università trasformata da luogo di spirito critico in un seminario religioso. È successo oggi a Torino ed è successo a Modena dove più richieste ufficiali di confronto con il Comitato Tecnico Scientifico Indipendente, rappresentato da professori ordinari della facoltà di Medicina, e inviate al professor Carlo Adolfo Porro, Magnifico Rettore dell’Università di Modena e Reggio Emilia, al professor Giorgio De Santis, preside di facoltà del corso di Medicina, alla dottoressa Anna Maria Petrini e al dottor Claudio Vagnini rispettivamente direttori generali della Ausl modenese e della AOU, al presidente dell’Ordine dei Medici Carlo Curatola, non hanno avuto neppure la cortesia di una risposta.Il fatto è che questi signori non hanno nulla in mano perché anche EMA e AIFA non hanno i documenti sulla sperimentazione, si rimpallano la responsabilità e alla fine si trincerano dietro il segreto militare. Sono terrorizzati dal fatto che la popolazione sia alla fine informata di quanto successo in questi tre anni e possa ragionare con la propria testa specialmente a riguardo agli obblighi, alle inoculazioni alle gravide, ai bambini, ai giovani e ai già guariti.