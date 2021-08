Caro direttore, tra lei e Bonaccini non c'è molta differenza...

Caro direttore,questa storia per cui chi ha il green pass si sente immune ed abbandona ogni precauzione è una bufala. Descriverci come stupidi ed incoscienti è ormai una moda, ci manca solo, come afferma, tra le righe, la lettera strappalacrime della 19enne ( qui la lettera ), affermare che tutti i vaccinati sono quelli che guardano la TV. TV, luogo di costruzione della nuova categoria antropologica, come affermano i miti No Green pass: i pecoroni. Questa racconto per cui tutti i vaccinati sono ottusi, stupidi, violenti, inconoscienti, illiberali ecc... è ormai la prassi ed il suo giornale ne è portavoce.Per ora io ho ricevuto aggressioni dai non vaccinati che mi hanno persino accusato di avere ucciso il dottor De Donno.Non ci sono i 'buoni' da una parte e 'cattivi' dall'altra, come vuole far credere lei.In questo caso tra lei e Bonaccini non c'è molta differenza.