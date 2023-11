Caro sindaco, servono meno multe e più sicurezza

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

sono Bruno Rinaldi e sono segretario provinciale del movimento politico 'popolari e liberali' e sono uso ad intervenire su vari argomenti anche per ciò che riguarda la città di Modena, ma questa volta non voglio fare un intervento politico, un po' perché non voglio in alcun modo 'politicizzare' ciò che andrò ad esporle, un po' perché non amo le strumentalizzazioni elettorali o preelettorali viste anche in questi giorni.Come lei certamente saprà, la situazione sicurezza a Modena è assai peggiorata, il clima di insicurezza nel centro città è alto, ma non lo è per irrazionale paura, lo è perché dati oggettivi lo hanno creato. Io stesso, non le nascondo che il girare di notte per il centro non mi trova esattamente sereno, e pure capitato in una serata trascorsa nel centro che tornado all'auto ci siamo incontrati e cordialmente salutati.

Questo fenomeno, non colpisce ovviamente solo le persone, ma purtroppo colpisce anche le attività commerciali del centro storico, che soffrono una diminuzione della clientela, specie nelle ora della notte. Mi rendo conto di tutte le difficoltà del caso, mi rendo conto di tutto mi creda, ma una cosa è certa, lo sappiamo sia io che lei, non si può più fare finta di nulla, la questione è fin troppo seria.



Le chiedo in concerto con tutte le autorità utili e necessarie di aumentare il più possibile la presenza anche di vigili urbani nel centro storico, per un periodo signor sindaco meno multe e più sicurezza gioverà ai cittadini, e anche sarà opportuno aumentare laddove manca o è carente l'illuminazione pubblica, anche attraverso sistemi provvisori, il buio è spesso un grande incentivo per i malfattori. Spero lei apprezzi il mio approccio scevro di polemica e denso di amore per quella che considero la mia città, una città che vorrei poter passeggiare di notte senza guardarmi così tanto spesso alle spalle.

Cordialmente,

Bruno Rinaldi