Chi è il più untore tra tutti i vacanzieri? Paradossi e regole assurde

Chi è il più untore tra tutti i vacanzieri? Premetto che per senso civico e responsabilità ho già prenotato, qui dall'Istria, il tampone per il prossimo rientro a Modena. Ma un persistente mal di pancia mi tormenta e non è una gastroenterite da viaggiatore. Ho scelto con oculatezza questa meta: a causa delle condizioni di salute di mio marito abbiamo cercato un luogo lontano anni luce dagli assembramenti nostrani e lo abbiamo trovato! Ciò che non capisco è l'accanimento contro 4 Paesi che, escludendo la Spagna, presentano pochi casi di contagio rispetto a noi e li concentrano in luoghi da movida estiva. Vuoi mai vedere che se il Governo avesse coinvolto nella stessa ordinanza i vacanzieri di rientro da Corsica, Costa Azzurra, Alpi Bavaresi, Romantische Strasse, oltralpe Monsieur le President Macron e frau Angela avrebbero alzato la voce contro un'Italia che li stigmatizza come untori europei? Ricordo che i cugini francesi avevano qualche giorno fa 3000 nuovi contagi giornalieri: un'enormità. Evidentemente la povera Croazia, Malta e Grecia non hanno lo stesso 'peso specifico' nella UE del duo Francia Germania. Se dei ragazzi hanno trasformato una sola isola croata (Pag) in un focolaio di contagio, portando di fatto a criminalizzare un'intera nazione, che dire dei tanti luoghi nostrani (Gallipoli, Riccione, Costa Smeralda...) che non sono entrati nel radar della sorveglianza sanitaria solo per evitare di trasformare un'intera nazione in un luogo di vacanzieri 'tamponati'?

Daniela Rovatti