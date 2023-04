Così Modena da città pulita sta diventando pattumiera a cielo aperto

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Il problema è che in questa zona la carta la raccolgono il lunedì e fino a quel momento dovremmo godere di questo monumento alla inefficienza di Hera che ha tolto i cassonetti per la differenziata prediligendo un più 'moderno' porta a porta.Sempre in questa strada sempre oggi, mercoledì, sono stati depositati sacchetti con la plastica e la raccolta sarà effettuata domani, giovedì. Una strada che è sempre stata pulita, una città che ha fatto sempre il proprio dovere civico ora si trova ad avere le proprie strade, in periferia ma anche in centro, sta diventando una pattumiera all'aperto.