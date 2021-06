'Covid, il vaccino va fatto solo alle persone fragili'

Pare che finalmente ci si possa confrontare senza essere censurati. Questa è la mia opinione da medico (e di una parte cospicua della classe medica): il covid ben curato (cure domiciliari) non ha una mortalità superiore alle normali influenze e non mette a rischio i giovani. Solo ai giovani e ai bambini fragili e con pluripatologie consiglio il vaccino e ovviamente agli anziani fragili. Sulle controindicazioni e indicazioni di questi farmaci-vaccini è inutile soffermarsi perché essendo in corso di sperimentazione cambieranno ogni giorno e addirittura si somministrano in modo imprudente. Solo nel 2023 la comunità scientifica sarà in grado di dare un giudizio per una approvazione definitiva. Primum non nuocere.