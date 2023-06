Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













la foto si commenta da sola. La domanda è: e se deve passare una persona con un passeggino? E se deve passare un disabile? E se deve passare un bambino?Sfortunatamente la risposta è: tutti in strada a loro rischio e pericolo. L'era in cui viviamo sembra ci voglia obbligare ad assimilare questo concetto: 'il fine giustifica i mezzi', ma non solo. Sembra ci voglia portare a credere che questo concetto esprima, sempre, l'unica soluzione possibile.Che tristezza... e io che pensavo fossimo Homo sapiens sapiens.