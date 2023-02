E così Modena sta diventando pattumiera a cielo aperto

Ecco la situazione nel mio quartiere zona Villaggio Zeta lunedì scorso, stamattina ore 10 uguale... Prima dell'inizio della raccolta porta a porta questo spettacolo indecoroso non si è mai visto. Per cortesia continuate a segnalare sul vostro quotidiano questa situazione indecorosa. Modena da città in cui la raccolta rifiuti funzionava benissimo e la differenziata veniva comunque fatta dal 70 per cento dei cittadini, sta diventando una pattumiera a cielo aperto.In alto la situazione in Jacopo Barozzi ieri mattina