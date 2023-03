Eugenio Ansaloni, l'architettura contemporanea che Modena dimentica

rivolgo a Lei queste righe affinché possano raggiungere anche i Suoi lettori. Un articolo apparso sul Corriere della Sera ci informa del censimento delle architetture italiane dal 1945 ad oggi. Tra le architetture censite dal Ministero della Cultura se ne trovano due progettate da Eugenio Ansaloni, professionista di Modena ( qui qui ).Purtroppo a Modena, città di residenza e in cui ha svolto la propria attività professionale per quasi 40 anni, c’è un unico edificio realizzato su progetto di Ansaloni. Questo edificio sorge sul terreno limitrofo alla ex discarica Hera di via Caruso che ha ottenuto due riconoscimenti:- il World Architecture Commnity Awards che ha dichiarato Eugenio Ansaloni vincitore internazionale per l’anno 2011;- L’ANCITEL che ha premiato, quale vincitore nazionale, il Comune di Modena per l’anno 2010 (seconda edizione) per le specifiche caratteristiche relative alla sostenibilità ambientale e sociale, nella sezione Architettura.L’arido deserto architettonico contemporaneo modenese rivela l’inconsistente amore che l’amministrazione pubblica nutre verso la città e i suoi cittadini. Sono certa che i cittadini modenesi saprebbero apprezzare la bella architettura contemporanea anche nella loro città come già sanno apprezzare quella del resto del mondo.Aver volutamente ignorato le doti progettuali di Eugenio Ansaloni ha privato Modena di molte opportunità di sviluppo urbano e architettonico di grande qualità e valore. Auspico di veder pubblicata questa mia ed eventualmente, se lo riterrà di qualche interesse per il Suo giornale, dare risalto all’opera di Eugenio Ansaloni in occasione della pubblicazione del censimento.