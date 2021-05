Ex Amcm, eliminazione del parcheggio atto disastroso

'Apprendo dal vostro giornale la chiusura del parcheggio ex Amcm, un atto disastroso per la città.Il parcheggio è sempre frequentatissimo e spesso è difficile trovare posto, mi sembra indispensabile per chi va in centro.Se si volesse aiutare il centro l'ultima cosa da fare era eliminarlo, però è coerente con le scelte degli ultimi anni dei nostri amministratori.Basta ricordare l'apertura del parcheggio al Novi Sad costato una cifra enorme e poco utilizzato, questo parcheggio non costa nulla ed è molto usato, quindi seguendo la stessa logica va chiuso.Quello che sorprende è la tenue protesta dei cittadini e dei commercianti nonostante siano colpiti nel vivo.Mi è difficile immaginare qualcosa di più impattante per la città, mi rendo conto del potere narcotico dei mezzi controllati dal potere dominante ma non si può tacere.Aggiungo un altro dato il cosidetto parcheggio sostitutivo alla stazione piccola dista dal centro (zona ex questura) 1 km mentre l'ex Amcm 350 m quindi il triplo e non la stessa distanza come detto nei comunicati pubblicitari del comune'Massimo Neviani - Modena