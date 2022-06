Code infinite alla confluenza A1 - A22: il made in Italy non può essere anche questo

Da molti anni infatti l’A22, con solo 2 corsie, nonostante i circa 5 miliardi di veicoli che la percorrono annualmente, risulta congestionata; tale intasamento si trasforma in vera e propria barriera quando, giungendo in prossimità dello svincolo con l’Autostrada del Sole, quest’ultimo si riduce ad una sola corsia.

'Se partiamo dalla considerazione che viaggiare è quella sensazione di libertà, di entusiasmo e di amore per la vita che consente di conoscere altri luoghi e stare bene con se stessi… ecco che la poesia si arresta immediatamente quando i turisti del Nord Europa che entrano dal Brennero e si dirigono a Sud nel nostro Paese si trovano in località Campogalliano (MO); qui infatti l’autostrada A22 Brennero/Modena confluisce nell’asse viario principale d’Italia, cioè l’A1- Autostrada del Sole.

Tutti sappiamo che il prodotto “Made in Italy” riceve dai consumatori internazionali una particolare attenzione, tuttavia pare che non ci si renda conto che anche la qualità e la scorrevolezza delle nostre strade appartengano al Brand Italia. A tacer poi, del grave impatto che tale rallentamento provoca al trasporto delle merci su gomma che vedono questo asse stradale come la principale direttrice di approvvigionamento da e per il Nord Europa.

Da anni sono stati programmati lavori di ampliamento dell’A22, così come lo stesso svincolo di cui parliamo, ma a tutt’oggi nulla è stato compiuto e, adesso che arriva la stagione turistica 2022 – post pandemia- i nostri ospiti stranieri e gli stessi italiani, dovranno assistere a lunghe attese sotto il sole prima di riprendere quel viaggio che li porta alle nostre spiagge e ai nostri luoghi di attrazione.

Per scongiurare un danno sul piano ambientale, economico e di immagine “Forza Italia”, da sempre attenta allo sviluppo e all’efficienza del nostro Paese, sosterrà con ogni iniziativa l’attuazione e la realizzazione di quest’opera strategica'





Pier Luigi Guidastri

Responsabile Regionale per il

“Made in Italy” di Forza Italia