Green Pass, il paradosso dei guariti ai quali vengono 'tolti' sei mesi

Buongiorno in famiglia siamo in 4 e tutti abbiamo contratto e superato infezione da Covid nel mese di marzo 2021 e non ci siano ancora vaccinati.Il nostro green pass che al tempo valeva 6 mesi è scaduto a fine agosto.Nel mese di luglio una Circolare del Ministro della Salute ha evidenziato che come i guariti abbiamo tempo sino a 12 mesi per vaccinarci quindi nel nostro caso sino a fine febbraio 2022.Riassumendo possiamo attendere ancora 6 mesi per vaccinarci ma non possiamo avere un green pass valido salvo sottoporci in 4 tutte le settimane ad almeno un paio di tamponi con notevoli costi familiari.Mi pare strano che una casistica così banale non sia stata studiata e risolta dal Parlamento ma comunque mi domando quando sarà e se sarà risolta perché oltre le differenze che ci sono tra vaccinati e guariti se ne dubbi create altre tra guariti di serie a e b.Agggiungo prima di chiudere che i guariti hanno gia avuto l'onere di ammalarsi quindi un minimo di maggior attenzione e rispetto sarebbe dovuto dalle istituzioni e dal mondo scientifico ammesso che la salute conti qualcosa e non solo il numero di vaccini fatti.