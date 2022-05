Green pass: io infermiera da 30 anni allontanata, quanta disumanità

Sono infermiera da quasi 30 anni. Per lavorare in Ausl ho dovuto superare un concorso pubblico. Per essere allontanata dal mio servizio, dalla mia professione, che è anche ciò a cui ho votato gran parte della mia vita, è bastato l'intervento di un mio superiore, di un controllore. Ho creduto fortemente, e lo credo ancora, che il mio compito fosse perseguire il benessere, la sicurezza e la salute delle persone attraverso la conoscenza, la disponibilità, l'imparzialità. Credevo di dover esercitare attraverso la mia professionalità, attraverso la mia umanità, e che la mia persona fosse libera in tal senso e non schiava di un datore di lavoro col potere di privare un lavoratore del sostentamento, dello stipendio, dell'essere persona, con il ricatto.Grazie