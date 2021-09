Green pass per i vaccinati senza anticorpi, ma non per i guariti

Salve, ho letto la lettera del vostro lettore ( qui la lettera ) e solo per portare ulteriore testimonianza: anche io sono nelle stesse condizioni, inoltre avendo malattia autoimmune ho incontrato il mio medico specialista che mi ha detto che i miei anticorpi sono assai maggiori dei vaccinati con doppia dose di Pfizer e che nell'ambito della sua azienda sanitaria sono stati fatti anticorpi a tutti i vaccinati con doppia dose (ovvero tutto il personale in servizio) e che è risultato che il 16% non ha sviluppato neppure un anticorpo. Si conclude che i guariti con anticorpi altissimi dopo 6 mesi sono considerati alla stregua dei no vax e i vaccinati senza anticorpi sono liberi di recarsi ovunque in quanto possessori di Green Pass.Grazie della vostra attenzione