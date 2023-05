Hera non fa il suo lavoro e gli amministratori pubblici giustificano

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Via Carteria, Portici del collegio, XX settembre, Albinelli... E ancora l'immediata periferia della città.

Questi sono gli spettacoli che oramai offre Modena quotidianamente.

Credo sia sotto gli occhi di tutti il fallimento del nuovo sistema di raccolta. Gli amministratori pubblici, dalla regione Emilia Romagna al comune di Modena, direi che hanno ampiamente dimostrato le loro incapacità nel pensare e gestiro questo smacco al decoro ed all'onore di Modena. Avevamo un sistema che tutto sommato funzionava oggi ci troviamo sommersi dai pattumi che si stanno accumulando in discariche improvvisate ovunque. Hera non fa il suo lavoro e gli amministratori pubblici la giustificano.

Credo che sia arrivato il momento di scendere in piazza e dimostrare la nostra contrarietà alla orrenda figura che stiamo facendo con chi ogni giorno viene a visitare la nostra città.

Occorre fare marcia indietro. Sbloccare i cassonetti dalla carta Smeraldo. Ripristinare i cassonetti di carta e plastica.

Andrea