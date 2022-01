'Il male oscuro delle forze di Polizia: fare chiarezza subito'

'Qualche settimana fa, all’indomani della tragica fine del Questore di Biella Gianni Triolo, rinvenuto senza vita nella sala riunioni di quella Questura, il Siulp di Modena ha sentito la necessità di ribadire alla propria Segreteria Nazionale, di intervenire ancora una volta in merito alla dolorosa questione dei suicidi nella Polizia di Stato.Questione spinosa, complessa e che, oltre ad essere per l’appunto piuttosto dolorosa, è purtroppo molto comune a tutte le forze di polizia, con numeri e statistiche che diventano via via sempre più preoccupanti.Non è per la vicenda del Questore Gianni Triolo in sè e nemmeno per il tributo di sangue che, anche la provincia di Modena, ha più volte versato nel corso degli anni, ma piuttosto per capire e intervenire quanto prima contro quel male oscuro che purtroppo, il più delle volte, si manifesta quando ormai è troppo tardi.È una professione troppo complessa per alcuni, oppure sono i ritmi ed i carichi di lavoro che da decenni non fanno altro che aumentare?È la troppa pressione che viene imposta a tutto il personale o le troppe responsabilità di essere, da sempre, l’eterno cuscinetto tra le decisioni della politica e le necessità del cittadino comune?Noi non abbiamo la risposta in tasca, sappiamo solo che ad oggi sono tanti, troppi i colleghi che decidono di porre fine alla loro esistenza, quasi sempre con l’arma in dotazione di servizio.Da qui la scelta di fare un nuovo appello alla Segreteria Nazionale Siulp, pur conoscendo bene l’impegno e la tenacia di quest’ultima nel percorre la strada dello studio e della prevenzione, connumerosi solleciti ai vertici del Dipartimento della P.S. .Per tale motivo, accogliamo con soddisfazione anche l’interesse dell’On. Stefania Ascari,che recependo la segnalazione del Siulp di Modena, ha pensato di interrogare il Ministro dell’InternoLuciana Lamorgese in merito a questa delicata vicenda.L’interrogazione a risposta scritta dell’On. Ascari potrà essere utile per capire meglio le dimensioni del fenomeno, ma – a parer nostro – servirà anche a tenere alta l’attenzione su quel male oscuro che sempre più ci coinvolge e ci colpisce.D’altra parte, il Siulp continuerà a porre sempre il massimo impegno nei confronti di questa drammatica realtà, consapevole che non il silenzio o altre futili problematiche possano incidere inmaniera concreta'Il Segretario Generale Provinciale SiulpRoberto BUTELLI