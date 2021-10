'Io iperimmune e sconsigliata a vaccinarmi, ma senza Green Pass'

Buongiorno, ho letto alcuni vostri articoli inerenti persone con anticorpi covid ma in difficoltà col green pass.Volevo quindi raccontarvi la mia esperienza, abbastanza simile. A giugno 2021 sono in quarantena: contatti stretti con persone positive (i miei familiari, quindi contatto molto diretto). Al tampone dei 10 giorni dopo risulto negativa (l'unica in tutta la famiglia).Per curiosità effettuo un test sierologico circa 15 giorni dopo, ad inizio luglio: tutto negativo, zero anticorpi. Nonostante la vicinanza stretta con positivi, non ho contratto il covid. Ad inizio settembre ripeto il test: sorpresa! Infezione in corso! e qualche anticorpo già presente. Nessun sintomo di alcun tipo, nessun altro contatto che poi si è rilevato positivo (chissà dove l'ho preso!).Corri immediatamente a fare il tampone, il medico mi aveva assolutamente raccomandato di mettermi in quarantena. Risultato: negativo. Su consiglio del medico ripeto nuovamente il test, pochi giorni fa: anticorpi aumentati di oltre 10 volte. Dal valore 152 di un mese fa, sono passata a circa 1700. Per il medico devo considerarmi iperimmune. Ma qui, ahimè, si presenta il problema di tutti i miei 'colleghi'. Nessun riconoscimento di guarigione, nessun riconoscimento di valore ai miei anticorpi. Il medico mi sconsiglia assolutamente la vaccinazione per ora, soprattutto vista la vicinanza con la malattia, ma al contempo non può farmi alcuna esenzione temporanea perchè la normativa non contempla gli anticorpi sviluppati in modo totalmente asintomatico.Giada O.