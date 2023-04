Modena, che senso ha eliminare i cassonetti per gli sfalci?

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Sono sempre stato un riciclatore appassionato ma a questo punto non riesco più a riciclare le quantità di prima. Che senso ha eliminare gli spazi per carta e plastica se se ne vogliono aumentare il riciclo, se poi le frequenze di ritiro sono assolutamente insufficienti e costringono i cittadini a riempirsi le case di rifiuti? Che senso ha eliminare i cassonetti per gli sfalci? I risultati sono un impatto molto negativo sull'immagine della città, e un rischio sempre più serio di compromettere l'igiene pubblica. Hera non dovrebbe essere un'azienda di servizi per la città e per i cittadini, oppure gli obiettivi sono altri?Grazie per l'attenzione.