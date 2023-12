Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

ad Albareto la raccolta della carta avviene il lunedì con esposizione la domenica sera. Il calendario che mi è stato a suo tempo consegnato prevede che il 25 dicembre ed il primo gennaio la raccolta non sarà effettuata. Scritto nero su bianco in grassetto.Il 25 dicembre ed il primo gennaio sono due lunedì.Per cui da lunedì 18 dicembre 2023 a domenica 7 gennaio 2024 dovrò (dovremo) tenerci la carta non so dove. A parte che con le festività natalizie il volume di carta aumenta (ma anche se non aumentasse sarebbe uguale) vi sembra un calendario intelligente?Cordiali saluti