il sistema giudiziario, sanitario e istituzionale britannico, con i suoi muri ideologici e i suoi silenzi, non ha termini che ne descrivano in modo sufficientemente esaustivo il livello di cinismo. Con la vicenda della piccola Indi Gregory ne abbiamo avuto una triste prova.Ora però mi chiedo e le chiedo: staremo a guardare? Ad attendere qualche altra vittima sacrificale?Umilmente credo che la prima cosa da fare sia indirizzare una risposta istituzionale a tono al giudice Robert Peel che, a bambina deceduta, ha risposto sarcasticamente al nostro console a Manchester il quale gli aveva chiesto la cessione di giurisdizione (per chi ha letto la lettera originale, il console non viene appellato come tale, bensì come 'signore', scritto in italiano).In secondo luogo, di perseguire la Royal Court per non aver tenuto minimamente in considerazione tanto la giurisprudenza italiana che tutelava la bimba quanto gli artt. 9 e 32 della Convenzione dell'Aja.Ma come, quando si prendevano provvedimenti sul green pass si ripeteva a più voci che il diritto internazionale sovrasta quello nazionale e ora questo concetto viene meno?'Abbiamo fatto tutto il possibile' sarà anche vero, per riprendere le parole di Giorgia Meloni, ma la fase due ora impone una seria e perseverante lotta contro un folle sistema di morte.Grazie se non vorrà buttare nel cestino la mia missiva.Cordiali saluti